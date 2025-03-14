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Австрія підтримала вступ України до ЄС та покарання РФ

14 березня 2025 18:05
Анастасія Писаненко - редактор
Допомога Україні - Австрія підтримала вступ України до ЄС та покарання РФ
Беате Майнль-Райзінгер, голова Міністерства закордонних справ Австрії. Фото: facebook.com/BeateMeinl
Анастасія Писаненко - редактор

Австрія підтримала Україну на міжнародній арені. Глава Міністерства закордонних справ країни Беата Майнль-Райзінгер виступила за вступ України до Європейського Союзу.

Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві.

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Незважаючи на нейтральний статус Австрії, Майнль-Райзінгер зазначила, що уряд країни активно сприяє Україні, реалізуючи численні гуманітарні та фінансові програми для допомоги українцям у цей складний час.

"Ми підтримуємо Україну у цій складний час. Ми підтримуємо Україну через Європейський фонд миру. Ми підтримуємо Україну гуманітарно, фінансово, економічно", — заявила вона.

Крім того, голова МЗС Австрії виступила за створення спеціального трибуналу для покарання військових злочинців Російської Федерації.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з новою очільницею МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Сторони обговорили наступні кроки для подальшої підтримки України.

А 12 березня Сибіга зустрівся з очільником МЗС Польщі. Вони поговорили про результати переговорів України та США. 

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