Допомога Україні - Австрія підтримала вступ України до ЄС та покарання РФ

Австрія підтримала вступ України до ЄС та покарання РФ
Австрія підтримала Україну на міжнародній арені. Глава Міністерства закордонних справ країни Беата Майнль-Райзінгер виступила за вступ України до Європейського Союзу.
Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві.
Австрія підтримала вступ України
Незважаючи на нейтральний статус Австрії, Майнль-Райзінгер зазначила, що уряд країни активно сприяє Україні, реалізуючи численні гуманітарні та фінансові програми для допомоги українцям у цей складний час.
"Ми підтримуємо Україну у цій складний час. Ми підтримуємо Україну через Європейський фонд миру. Ми підтримуємо Україну гуманітарно, фінансово, економічно", — заявила вона.
Крім того, голова МЗС Австрії виступила за створення спеціального трибуналу для покарання військових злочинців Російської Федерації.
Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з новою очільницею МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Сторони обговорили наступні кроки для подальшої підтримки України.
А 12 березня Сибіга зустрівся з очільником МЗС Польщі. Вони поговорили про результати переговорів України та США.
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