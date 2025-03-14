Сибіга зустрівся з новою очільницею МЗС Австрії 14 березня

Беате Майнль-Райзінгер та Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 березня зустрівся в Києві з новою очільницею МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Сторони обговорили наступні кроки для подальшої підтримки України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зустріч Сибіги з очільницею МЗС Австрії

Під час зустрічі міністри обговорили, зокрема, конкретні кроки для подальшої підтримки України — не лише гуманітарної допомоги, а й політичної підтримки на шляху до членства України в ЄС, розширення економічного партнерства та ширшого залучення австрійського бізнесу до проєктів та майбутньої відбудови України.

Зустріч Сибіги з очільницею МЗС Австрії. Фото: Новини.LIVE

Андрій Сибіга на зустрічі з главою МЗС Австрії. Фото: Новини.LIVE

Зустріч Сибіги з очільницею МЗС Австрії. Фото: Новини.LIVE

"Я вдячний Австрії за підтримку наших ініціатив і готовність всебічно сприяти наближенню справедливого миру. Ми також проговорили нашу подальшу координацію в межах міжнародних організацій, зокрема щодо притягнення Росії до відповідальності та відновлення поваги до міжнародного права", — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 12 березня Сибіга зустрівся з очільником МЗС Польщі. Вони поговорили про результати переговорів України та США.

Також ми писали, що після зустрічі української та американської делегацій Саудівській Аравії, Сибіга заявив, що ці переговори — хороша можливість для просування миру.