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Сибіга зустрівся з очільником МЗС Польщі — відео

12 березня 2025 10:35
Карина Приходько - Редактор
Сибіга зустрівся з Сікорським у Польщі — що обговорять
термінова новина
Карина Приходько - Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 березня прилетів до Варшави прямо з Джидди, де тривали переговори з представниками США. Він вже зустрівся зі своїм колегою Радославом Сікорським.

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