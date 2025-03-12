Сибіга зустрівся з Сікорським у Польщі — що обговорять

Сибіга зустрівся з очільником МЗС Польщі — відео
12 березня 2025 10:35
термінова новина
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 березня прилетів до Варшави прямо з Джидди, де тривали переговори з представниками США. Він вже зустрівся зі своїм колегою Радославом Сікорським.
Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ 🇺🇦 @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.
Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji 🇵🇱 i 🇺🇦 są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 12, 2025Читайте також:
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