Сибига встретился с новой главой МИД Австрии 14 марта

Беате Майнль-Райзингер и Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 марта встретился в Киеве с новой главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Стороны обсудили следующие шаги для дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время встречи министры обсудили, в частности, конкретные шаги для дальнейшей поддержки Украины — не только гуманитарной помощи, но и политической поддержки на пути к членству Украины в ЕС, расширение экономического партнерства и широкого привлечения австрийского бизнеса к проектам и будущему восстановлению Украины.

Встреча Сибиги с главой МИД Австрии. Фото: Новини.LIVE

Андрей Сибига на встрече с главой МИД Австрии. Фото: Новини.LIVE

Встреча Сибиги с главой МИД Австрии. Фото: Новини.LIVE

"Я благодарен Австрии за поддержку наших инициатив и готовность всесторонне способствовать приближению справедливого мира. Мы также проговорили нашу дальнейшую координацию в рамках международных организаций, в частности по привлечению России к ответственности и восстановлению уважения к международному праву", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, 12 марта Сибига встретился с главой МИД Польши. Они поговорили о результатах переговоров Украины и США.

Также мы писали, что после встречи украинской и американской делегаций Саудовской Аравии, Сибига заявил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.