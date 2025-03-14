Сибига встретился с новой главой МИД Австрии 14 марта

Сибига встретился с новой главой МИД Австрии — что обсудили
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 марта встретился в Киеве с новой главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Стороны обсудили следующие шаги для дальнейшей поддержки Украины.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Встреча Сибиги с главой МИД Австрии
Во время встречи министры обсудили, в частности, конкретные шаги для дальнейшей поддержки Украины — не только гуманитарной помощи, но и политической поддержки на пути к членству Украины в ЕС, расширение экономического партнерства и широкого привлечения австрийского бизнеса к проектам и будущему восстановлению Украины.
"Я благодарен Австрии за поддержку наших инициатив и готовность всесторонне способствовать приближению справедливого мира. Мы также проговорили нашу дальнейшую координацию в рамках международных организаций, в частности по привлечению России к ответственности и восстановлению уважения к международному праву", — подчеркнул Андрей Сибига.
Напомним, 12 марта Сибига встретился с главой МИД Польши. Они поговорили о результатах переговоров Украины и США.
Также мы писали, что после встречи украинской и американской делегаций Саудовской Аравии, Сибига заявил, что эти переговоры — хорошая возможность для продвижения мира.
Читайте Новини.LIVE!