Помощь Украине — Австрия поддержала вступление Украины в ЕС и наказание РФ

Беате Майнль-Райзингер, глава Министерства иностранных дел Австрии. Фото: facebook.com/BeateMeinl

Австрия поддержала Украину на международной арене. Глава Министерства иностранных дел страны Беата Майнль-Райзингер выступила за вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве.

Читайте также:

Австрия поддержала вступление Украины

Несмотря на нейтральный статус Австрии, Майнль-Райзингер отметила, что правительство страны активно способствует Украине, реализуя многочисленные гуманитарные и финансовые программы для помощи украинцам в это сложное время.

"Мы поддерживаем Украину в это сложное время. Мы поддерживаем Украину через Европейский фонд мира. Мы поддерживаем Украину гуманитарно, финансово, экономически", — заявила она.

Кроме того, глава МИД Австрии выступила за создание специального трибунала для наказания военных преступников Российской Федерации.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с новой главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Стороны обсудили следующие шаги для дальнейшей поддержки Украины.

А 12 марта Сибига встретился с главой МИД Польши. Они поговорили о результатах переговоров Украины и США.