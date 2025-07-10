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В Риме сегодня стартует встреча "Коалиции желающих" — детали

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:27
В Риме обсуждают гарантии безопасности для Украины на встрече Коалиции желающих
Президент Италии Серджио Маттарелла и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба Президиума Италии/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS

Сегодня, 10 июля, в Риме начнется встреча лидеров так называемой "Коалиции желающих", которые соберутся для Конференции по восстановлению Украины. Участники мероприятия сосредотачиваются на повестке дня по безопасности, а также на усилении давления на страну-агрессора.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая работает на месте.

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Участники мероприятия намерены выработать совместные шаги по гарантиям безопасности для Украины в условиях возможного прекращения огня, а также обсудить пути дальнейшей военно-политической поддержки.

"Коалиция желающих", сформированная по инициативе Франции и Великобритании, выступает за полное и безусловное прекращение огня.

Во время предыдущих встреч в Киеве в мае и на саммите Европейского политического сообщества, союзники подтвердили готовность инвестировать в оборонную промышленность Украины и продолжать поддержку в сфере безопасности.

Напомним, в мае еще одна страна ЕС заявила о желании присоединиться к "Коалиции желающих".

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии в Риме и сообщил подробности переговоров.

Владимир Зеленский Франция Рим Великобритания Коалиция желающих
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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