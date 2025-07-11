Україна вже використовує дрони-перехоплювачі — Федоров відповів, як

Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Наразі Україна знайшла рішення щодо протидії російським безпілотникам, якими ворог обстрілює області щоночі. Йдеться про дрони-перехоплювачі, які виготовляють українські компанії.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час конференції з відновлення України в Італії.

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Протидія російським дронам

Журналістка запитала, чи будуть нові домовленості з партнерами, зокрема щодо нових систем перехоплення російських "шахедів", а також які є поштовхи в Україні до розвитку нових технологій.

"Я анонсував, які програми ми могли б найближчим часом запустити. Все що стосується перехоплювачів — ці програми були раніше. Як зазначив президент, ці рішення знайдені й вони зараз працюють", — сказав Федоров.

За його словами, вже не одна компанія знайшла технічні рішення для перехоплення. Таким чином, щоночі вже перехоплюються десятки дронів завдяки цим технологіям.

Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Також відомо про перші підписані контракти, з перехоплювачами допомагають партнери.

"Увага президента й команда, яка займається міжнародною допомогою — вона сфокусована на цій програмі. Технічні рішення є, можливо, буде змінюватися сама технологія — наприклад, від реактивних дронів", — зауважив голова Мінцифри.

Виклики в захисті неба

Водночас триває робота над тим, наскільки встигнуть компанії адаптуватися до змін в атаках Росії. Ймовірно, треба буде додаткова програма для стимулювання розвитку перехоплювачів, тоді спільно з партнерами це зроблять.

"У них є також ініціатива із захисту неба, і ми можемо спільно шукати рішення. Але в першу чергу ми плануємо все, що стосується вибухівки, це планові проєкти, які ще навіть без партнерів", — уточнив він.

За словами Федорова, також на порядку денному заводи з виготовлення речовин і автономні засоби для поля бою. Ключова задача — прибрати максимальну кількість операторів з поля бою, бо Росія їх атакує. Крім того, існують виклики з оптоволокном тощо.

"Коли буде створений відповідний фонд — у нас буде стратегічний борг, де ми будемо вирішувати, що треба в першу чергу", — додав міністр.

Раніше у Міноборони розповіли, що Україна здатна виробляти до десяти мільйонів дронів щороку.

Також Україна оголосила про запуск масштабної програми спільного виробництва озброєння з партнерами.