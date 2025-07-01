Україна створить нові заводи з виробництва зброї - Рустем Умєров

Рустем Умєров. Фото: facebook Рустема Умєрова

Міністерство оборони України разом із Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оголосило про запуск масштабної програми спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами. Вони будуть діяти як в Україні, так і в країнах-учасниках Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Міноборони у вівторок, 1 липня.

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Що відомо про нові заводи з виробництва зброї

За словами голови Міноборони Рустема Умєрова, цей крок базується на унікальному досвіді України у веденні сучасної війни, наявності власного ефективного озброєння та техніки, а також можливості тестувати все це безпосередньо на полі бою.

"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності", — говориться у повідомленні.

Все виготовлене на цих підприємствах озброєння до завершення війни буде направлено виключно до українських Сил оборони.

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", — додали у Міноборони.

Зараз Міністерство оборони спільно з парламентським комітетом презентувало підприємствам оборонного комплексу ключові положення чотирьох законопроєктів, що передбачають зміни у податковому, митному, бюджетному законодавстві та Кримінальному кодексі. Вони спрямовані на розвиток галузі та підвищення безпеки виробництва.

Перше голосування щодо цих законодавчих змін у Верховній Раді заплановане вже на цей місяць, і від влади очікують підтримки.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Україна може вийти на покриття до 80% потреб армії за рахунок власного оборонного виробництва вже до кінця цього року.

Раніше ми повідомляли, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі й у воді.