Виробництво зброї в Україні — країна зможе покрити до 80% потреб армії до кінця 2025 року

Виробництво зброї. Ілюстративне фото: Charly Triballeau

Україна може вийти на покриття до 80% потреб армії за рахунок власного оборонного виробництва вже до кінця цього року. Проте підтримка США залишається важливою для війська.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі "Ранок.LIVE" у середу, 11 червня.

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Камельчук зазначив, що країна демонструє суттєвий прогрес у розвитку внутрішнього ВПК, зокрема — завдяки спільним оборонним проєктам з міжнародними партнерами.

"До кінця року Україна теоретично зможе покрити до 80% потреб армії власним виробництвом", — сказав він.

Водночас нардеп наголосив, що підтримка США, зокрема в рамках військової допомоги, залишається важливою для українських Збройних сил.

"Американська допомога й далі впливає на успішність української армії", — підкреслив Камельчук.

Нагадаємо, зараз українські підприємства здатні забезпечувати близько 40% потреб Збройних сил України у військовому оснащенні.

Раніше ми повідомляли, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі й у воді.