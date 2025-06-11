Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Нардеп сказав, скільки зброї Україна зможе виробляти цьогоріч arrow

Нардеп сказав, скільки зброї Україна зможе виробляти цьогоріч

11 червня 2025 11:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Виробництво зброї в Україні — країна зможе покрити до 80% потреб армії до кінця 2025 року
Виробництво зброї. Ілюстративне фото: Charly Triballeau
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна може вийти на покриття до 80% потреб армії за рахунок власного оборонного виробництва вже до кінця цього року. Проте підтримка США залишається важливою для війська.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі "Ранок.LIVE" у середу, 11 червня.

Реклама
Читайте також:

Виробництво зброї для армії

Камельчук зазначив, що країна демонструє суттєвий прогрес у розвитку внутрішнього ВПК, зокрема — завдяки спільним оборонним проєктам з міжнародними партнерами.

"До кінця року Україна теоретично зможе покрити до 80% потреб армії власним виробництвом", — сказав він.

Водночас нардеп наголосив, що підтримка США, зокрема в рамках військової допомоги, залишається важливою для українських Збройних сил.

"Американська допомога й далі впливає на успішність української армії", — підкреслив Камельчук.

Нагадаємо, зараз українські підприємства здатні забезпечувати близько 40% потреб Збройних сил України у військовому оснащенні.

Раніше ми повідомляли, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі й у воді.

Укроборонпром ЗСУ армія виробництво ВПК виробництво зброї
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації