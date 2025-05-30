Україна стала менш залежною у виробництві озброєнь — Сибіга

Міномети українського виробництва. Фото: Українська бронетехніка

Україна поступово стає все більш самодостатньою у виробництві озброєнь для потреб оборони. Держава прагне максимально скоротити залежність від окремих країн щодо постачання зброї.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За його словами, завдяки еволюції оборонної індустрії, українські підприємства вже здатні забезпечувати близько 40% потреб Збройних Сил України у військовому оснащенні.

Він додав, що за деякими напрямками Україна стала лідером у світі. Вдалося масштабувати виробництво військової техніки та озброєнь у 35 разів. І зараз Україна виготовляє артилерійські системи в таких обсягах, які деякі великі держави не здатні виготовити навіть за кілька місяців.

Він уточнив, що Україна налагодила випуск артилерійських снарядів, у тому числі стандартів НАТО та колишнього радянського зразка. Таких можливостей не було до початку повномасштабної війни.

Сибіга акцентував, що українська оборонна галузь потребує інвестицій і підтримки партнерів, щоб зменшити залежність від постачань з інших країн і вийти на ще вищий рівень самозабезпечення.

За його словами, Україна має всі передумови для цього: досвід війни, сильні інженерні школи, кваліфіковані фахівці та необхідна інфраструктура.

Щодо перспектив миру, Сибіга наголосив, що Україна готова до мирних зусиль і прийняла ініціативу США щодо припинення вогню. Однак ключ до перемир’я наразі в руках Росії.

Нагадаємо, Андрій Сибіга також заявив, що потрібно для безумовного перемир'я на фронті.

Тим часом українські захисники повідомили про успішне використання "дрона-матки", який працював на штучному інтелекті.