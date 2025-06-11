Производство оружия в Украине - страна сможет покрыть до 80% потребностей армии до конца 2025 года

Производство оружия. Иллюстративное фото: Charly Triballeau

Украина может выйти на покрытие до 80% потребностей армии за счет собственного оборонного производства уже до конца этого года. Однако поддержка США остается важной для войска.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире "Ранок.LIVE" в среду, 11 июня.

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Камельчук отметил, что страна демонстрирует существенный прогресс в развитии внутреннего ВПК, в частности — благодаря совместным оборонным проектам с международными партнерами.

"До конца года Украина теоретически сможет покрыть до 80% потребностей армии собственным производством", — сказал он.

В то же время нардеп подчеркнул, что поддержка США, в частности в рамках военной помощи, остается важной для украинских Вооруженных сил.

"Американская помощь и дальше влияет на успешность украинской армии", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, сейчас украинские предприятия способны обеспечивать около 40% потребностей Вооруженных Сил Украины в военном оснащении.

Ранее мы сообщали, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде.