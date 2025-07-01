Украина создаст новые заводы по производству оружия - Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: facebook Рустема Умерова

Министерство обороны Украины вместе с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявили о запуске масштабной программы совместного производства вооружения с международными партнерами. Они будут действовать как в Украине, так и в странах-участниках Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Минобороны во вторник, 1 июля.

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Что известно о новых заводах по производству оружия

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, этот шаг базируется на уникальном опыте Украины в ведении современной войны, наличии собственного эффективного вооружения и техники, а также возможности тестировать все это непосредственно на поле боя.

"Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности", — говорится в сообщении.

Все изготовленное на этих предприятиях вооружение до завершения войны будет направлено исключительно в украинские Силы обороны.

"Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина — равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", — добавили в Минобороны.

Сейчас Министерство обороны совместно с парламентским комитетом представило предприятиям оборонного комплекса ключевые положения четырех законопроектов, предусматривающих изменения в налоговом, таможенном, бюджетном законодательстве и Уголовном кодексе. Они направлены на развитие отрасли и повышение безопасности производства.

Первое голосование по этим законодательным изменениям в Верховной Раде запланировано уже на этот месяц, и от власти ожидают поддержки.

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Украина может выйти на покрытие до 80% потребностей армии за счет собственного оборонного производства уже до конца этого года.

Ранее мы сообщали, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде.