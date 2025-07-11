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Федоров объяснил Новини.LIVE как работают дроны-перехватчики

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 13:46
Украина уже использует дроны-перехватчики - Федоров ответил, как
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Сейчас Украина нашла решение по противодействию российским беспилотникам, которыми враг обстреливает области каждую ночь. Речь идет о дронах-перехватчиках, которые изготавливают украинские компании.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время конференции по восстановлению Украины в Италии.

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Журналистка спросила, будут ли новые договоренности с партнерами, в частности относительно новых систем перехвата российских "шахедов", а также какие есть толчки в Украине к развитию новых технологий.

"Я анонсировал, какие программы мы могли бы в ближайшее время запустить. Все что касается перехватчиков — эти программы были раньше. Как отметил президент, эти решения найдены и они сейчас работают", — сказал Федоров.

По его словам, уже не одна компания нашла технические решения для перехвата. Таким образом каждую ночь уже перехватываются десятки дронов благодаря этим технологиям.

На якому етапі використання дронів-перехоплювачів в Україні
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Также известно о первых подписанных контрактах, с перехватчиками помогают партнеры.

"Внимание президента и команда, которая занимается международной помощью — она сфокусирована на этой программе. Технические решения есть, возможно, будет меняться сама технология — например от реактивных дронов", — отметил глава Минцифры.

Вызовы в защите неба

В то же время продолжается работа над тем, насколько успеют компании адаптироваться к изменениям в атаках России. Вероятно, нужна будет дополнительная программа для стимулирования развития перехватчиков, тогда совместно с партнерами это сделают.

"У них есть также инициатива по защите неба и мы можем совместно искать решения. Но в первую очередь мы планируем все, что касается взрывчатки, это плановые проекты, которые еще даже без партнеров", — уточнил он.

По словам Федорова, также на повестке дня заводы по изготовлению веществ и автономные средства для поля боя. Ключевая задача - убрать максимальное количество операторов с поля боя, потому что Россия их атакует. Кроме того, существуют вызовы с оптоволокном и тому подобное.

"Когда будет создан соответствующий фонд — у нас будет стратегический долг, где мы будем решать, что надо в первую очередь", — добавил министр.

Ранее в Минобороны рассказали, что Украина способна производить до десяти миллионов дронов ежегодно.

Также Украина объявила о запуске масштабной программы совместного производства вооружения с партнерами.

Михаил Федоров обстрелы ПВО война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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