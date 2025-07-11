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Головна Новини дня Зеленський прокоментував сьогоднішні атаки РФ на Україну

Зеленський прокоментував сьогоднішні атаки РФ на Україну

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Дата публікації: 11 липня 2025 12:31
РФ завдала ударів по Україні — Зеленський звернувся до партнерів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська у п'ятницю, 11 липня, завдали ударів по низці областей України. Внаслідок атак поранені цивільні мешканці.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Атака на Україну

Так, внаслідок дронової атаки на Харків поранення отримали дев’ять людей. Серед них — породіллі в пологовому будинку, а також жінки після операцій. На щастя, обійшлося без постраждалих серед дітей.

Наслідки атаки дронами на пологовий будинок у Харкові
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Пожежі після російського удару по медзакладу у Харкові
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Допомога постраждалим у Харкові після атаки 11 липня
Психолог ДСНС спілкується з людьми. Фото: ДСНС

"Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз вони знову запустили нові хвилі", — зазначив президент.

Пошкодження у Харкові після обстрілу 11 липня
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу на місці удару у Харкові
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС
Вибиті вікна та пошкоджена будівля у лікарні Харкова
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Він зауважив, що наразі в Україні немає тиші, бо Росія постійно атакує дронами, ракетами та авіабомбами. Саме тому важливо якнайшвидше втілити всі домовленості, яких досягнули з партнерами в Італії під час конференції з відновлення України.

За словами Зеленського, йшлося про інвестиції у захист України — системи ППО та дрони-перехоплювачі.

У Харкові окупанти влучили у пологовий будинок
Рятувальники на місці удару РФ. Фото: ДСНС
Пожежі в Харківській області внаслідок ранкової атаки 11 липня
Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС
На Харківщині є постраждалі від атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС
Медики надають допомогу постраждалим від атаки на Харків
Швидка допомога на місці атаки. Фото: ДСНС

Крім того, він наголосив на необхідності посилення санкцій — очікується схвалення нового пакета обмежень.

"Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, російський дрон вдарив по пологовому будинку у Харкові, є постраждалі.

А внаслідок обстрілу Одеси був поранений зять ексочільника ОДА.

Володимир Зеленський російські війська обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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