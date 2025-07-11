РФ завдала ударів по Україні — Зеленський звернувся до партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська у п'ятницю, 11 липня, завдали ударів по низці областей України. Внаслідок атак поранені цивільні мешканці.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Так, внаслідок дронової атаки на Харків поранення отримали дев’ять людей. Серед них — породіллі в пологовому будинку, а також жінки після операцій. На щастя, обійшлося без постраждалих серед дітей.

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Психолог ДСНС спілкується з людьми. Фото: ДСНС

"Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз вони знову запустили нові хвилі", — зазначив президент.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Він зауважив, що наразі в Україні немає тиші, бо Росія постійно атакує дронами, ракетами та авіабомбами. Саме тому важливо якнайшвидше втілити всі домовленості, яких досягнули з партнерами в Італії під час конференції з відновлення України.

За словами Зеленського, йшлося про інвестиції у захист України — системи ППО та дрони-перехоплювачі.

Рятувальники на місці удару РФ. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС

Швидка допомога на місці атаки. Фото: ДСНС

Крім того, він наголосив на необхідності посилення санкцій — очікується схвалення нового пакета обмежень.

"Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, російський дрон вдарив по пологовому будинку у Харкові, є постраждалі.

А внаслідок обстрілу Одеси був поранений зять ексочільника ОДА.