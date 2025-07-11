РФ нанесла удары по Украине - Зеленский обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска в пятницу, 11 июля, нанесли удары по ряду областей Украины. В результате атак ранены гражданские жители.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Так, в результате дроновой атаки на Харьков ранения получили девять человек. Среди них — роженицы в роддоме, а также женщины после операций. К счастью, обошлось без пострадавших среди детей.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Психолог ГСЧС общается с людьми. Фото: ГСЧС

"Россия целится в жизнь. Даже туда, где она только начинается. Ночью били также по Днепровскому, Николаевскому, Сумскому районам. Утром атаковали Одесскую область. Сейчас они снова запустили новые волны", — отметил президент.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Он отметил, что сейчас в Украине нет тишины, потому что Россия постоянно атакует дронами, ракетами и авиабомбами. Именно поэтому важно как можно быстрее воплотить все договоренности, которых достигли с партнерами в Италии во время конференции по восстановлению Украины.

По словам Зеленского, речь шла об инвестициях в защиту Украины — системах ПВО и дронах-перехватчиках.

Спасатели на месте удара РФ. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС

Скорая помощь на месте атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, он отметил необходимость усиления санкций — ожидается одобрение нового пакета ограничений.

"Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощать как можно быстрее", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, российский дрон ударил по родому в Харькове, есть пострадавшие.

А в результате обстрела Одессы был ранен зять экс-главы ОГА.