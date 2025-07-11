Конференція у Римі - про що домовилися

Зустріч лідерів на Конференції у Римі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У столиці Італії завершилася Міжнародна конференція з відновлення України URC 2025, яка вже увійшла в історію як найбільший і найпродуктивніший захід такого формату. Протягом кількох днів понад 6 тисяч учасників із 70 країн світу та представники 43 міжнародних організацій обговорювали плани відбудови України, посилення безпеки та економічної стабільності.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі програми Вечір.LIVE.

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Одним із ключових меседжів конференції стала нагальна потреба України в посиленні протиповітряної оборони. Особливо актуальним є збільшення виробництва вітчизняних дронів-перехоплювачів.

У цьому напрямку вже досягнуто конкретних домовленостей із партнерами — зокрема, йдеться про закупівлю систем Patriot від Німеччини, Норвегії та низки інших країн.

Ще одним важливим результатом стало підписання меморандумів про фінансову допомогу для відбудови зруйнованих міст. За словами заступника міністра економіки України Олексія Соболева, за підсумками конференції укладено понад 200 угод між державними й приватними структурами на загальну суму понад 10 мільярдів євро.

Європейський Союз оголосив про новий пакет підтримки для України на 2,3 мільярда євро — на 900 мільйонів більше, ніж у 2024 році. Крім того, створено спеціальний європейський флагманський фонд за участі Єврокомісії, Італії, Польщі, Франції, Німеччини та провідних міжнародних фінансових інституцій. Окремо виділено ще один мільярд євро в рамках нової програми мікрофінансової допомоги.

Важливо, що на конференції вперше було повноцінно представлено український оборонний сектор. Його сприймають не лише як силу, що захищає Україну, але й як гарантію безпеки всієї Європи.

Серед ключових партнерів, із якими досягнуто домовленостей, — Італія, ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк, Швейцарія, Норвегія, Франція, Велика Британія, Бельгія, Німеччина, Литва, Польща, Словаччина та інші країни.

Наступна конференція з відновлення України відбудеться у 2026 році — її прийматиме Польща.

Нагадаємо, що 10 липня, під час Конференції з відновлення України, відбулося перше засідання так званої "Коаліції охочих" — міжнародної ініціативи, започаткованої у лютому 2025 року. Ця зустріч стала знаковою, адже до обговорень уперше долучилися представники Сполучених Штатів Америки.

Окрім участі в конференції, Президент України провів серію двосторонніх перемовин із ключовими світовими лідерами. Зокрема, він зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, главою уряду Фінляндії, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.