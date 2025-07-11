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Головна Новини дня У Римі триває Конференція з питань відновлення України — деталі

У Римі триває Конференція з питань відновлення України — деталі

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Дата публікації: 11 липня 2025 13:25
Конференція з питань відновлення України в Римі — важливі заяви
Володимир та Олена Зеленські на Конференції з питань відновлення України. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У Римі 10 липня стартувала четверта Конференція з питань відновлення України (URC2025), яка триватиме до 11 липня. На ній присутні подружжя Зеленських та українська делегація.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Конференція з питань відновлення України

Ця Конференція присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабного вторгнення Росії. На заході присутні світові уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємстві, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство. 

Усі вони об'єднанні спільним зобов'язанням та намірами — зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно. 

Крім того, відомо, що URC2025 зосередиться на чотирьох тематичних вимірах:

  • бізнесовому,
  • людському виміру,
  • місцевому та регіональному вимірі,
  • вступу до ЄС та пов’язані з ним реформи.

Серед спікерів — Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, голова уряду Польщі Дональд Туск, Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші високопосадовці.

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Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні на Конференції в Римі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

У перший день конференції український лідер вже зробив кілька важливих заяв. Перш за все, він закликав тиснути на Росію, адже вона не готувалась до миру і не хоче закінчувати війну. 

Також Зеленський згадав про масовану атаку РФ на Україну 10 липня, наголосив на критичній необхідності дронів-перехоплювачів, а також попросив збільшити й посилити українську ППО.

Нагадаємо, 10 липня в рамках Конференції з питань відновлення України відбулась зустріч "Коаліції охочих". Це перше засідання коаліції з моменту її створення в лютому 2025 року, у якому взяли участь представники США.

Крім того, український президент мав низку зустрічей зі світовими політиками. Так, він поговори з прем'єром Нідерландів, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з прем'єром Фінляндії, з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Разом з партнерами він обговорив потреби України, зокрема, виробництво дронів, посилення ППО та санкції проти Росії. 

Володимир Зеленський Італія війна в Україні конференція конференція з відбудови України в Римі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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