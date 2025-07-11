Конференція з питань відновлення України в Римі — важливі заяви

Володимир та Олена Зеленські на Конференції з питань відновлення України. Фото: REUTERS/Remo Casilli

У Римі 10 липня стартувала четверта Конференція з питань відновлення України (URC2025), яка триватиме до 11 липня. На ній присутні подружжя Зеленських та українська делегація.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Конференція з питань відновлення України

Ця Конференція присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України з початку повномасштабного вторгнення Росії. На заході присутні світові уряди, міжнародні організації, фінансові установи, підприємстві, регіони, муніципалітети та громадянське суспільство.

Усі вони об'єднанні спільним зобов'язанням та намірами — зміцнювати стійкість України стільки, скільки буде потрібно.

Крім того, відомо, що URC2025 зосередиться на чотирьох тематичних вимірах:

бізнесовому,

людському виміру,

місцевому та регіональному вимірі,

вступу до ЄС та пов’язані з ним реформи.

Серед спікерів — Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, голова уряду Польщі Дональд Туск, Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші високопосадовці.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні на Конференції в Римі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

У перший день конференції український лідер вже зробив кілька важливих заяв. Перш за все, він закликав тиснути на Росію, адже вона не готувалась до миру і не хоче закінчувати війну.

Також Зеленський згадав про масовану атаку РФ на Україну 10 липня, наголосив на критичній необхідності дронів-перехоплювачів, а також попросив збільшити й посилити українську ППО.

Нагадаємо, 10 липня в рамках Конференції з питань відновлення України відбулась зустріч "Коаліції охочих". Це перше засідання коаліції з моменту її створення в лютому 2025 року, у якому взяли участь представники США.

Крім того, український президент мав низку зустрічей зі світовими політиками. Так, він поговори з прем'єром Нідерландів, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, з прем'єром Фінляндії, з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Разом з партнерами він обговорив потреби України, зокрема, виробництво дронів, посилення ППО та санкції проти Росії.