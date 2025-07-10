Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Посилити тиск на РФ — президент зустрівся з Коштою і фон дер Ляєн

Посилити тиск на РФ — президент зустрівся з Коштою і фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 23:08
Зеленський зустрівся з Коштою і фон дер Ляєн 10 липня — ключові теми розмови
Зустріч Володимира Зеленського з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, у Римі. Сторони обговорили інвестиції в Україну, євроінтеграцію нашої держави і санкції проти Росії.

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського, Кошти та фон дер Ляєн

"Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України та за новий пакет підтримки на понад 2 мільярди євро. Також створення Європейського флагманського фонду реконструкції України є важливим. Він допоможе залучити ще більше інвестицій в Україну", — зазначив президент. 

Також він додав, що порушили питання вступу України до Європейського союзу.

"Ми готові відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Для цього треба знайти рішення для розблокування угорського вето", — наголосив Зеленський.

Окремо глава держави відзначив, що обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії, який має сильніше вдарити по РФ.

Посилити тиск на РФ — президент зустрівся з Коштою і фон дер Ляєн - фото 1
Скриншот повідомлення Володимира Зеленського в соцмережі Х

Зустрічі Зеленського в Римі з лідерами ЄС

Нагадаємо, що Володимир Зеленський з візитом у Римі в четвер, 10 липня, де відбувається конференція з відбудови України після закінчення війни. На полях події президент виступив з важливим зверненням та провів низку зустрічей з лідерами країн ЄС. 

Так, український лідер порозмовляв із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зеленський подякував йому за підтримку та домовився про постійний контакт. 

Також президент зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Вони обговорили ключові напрямки співпраці двох країн.

Додамо, що глава держави провів розмови з прем'єрами Фінляндії та Нідерландів Петтері Орпо й Діком Схоофом. Порушили питання оборонного виробництва, зокрема дронів, та дипломатичної роботи. Крім того, Зеленський провів зустріч із прем'єром Болгарії Росеном Желязковим, з яким обговорили посилення співпраці в енергетичній безпеці.

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн відновлення війна в Україні Антоніу Кошта конференція з відбудови України в Римі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації