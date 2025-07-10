Зеленський зустрівся з Коштою і фон дер Ляєн 10 липня — ключові теми розмови

Зустріч Володимира Зеленського з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, у Римі. Сторони обговорили інвестиції в Україну, євроінтеграцію нашої держави і санкції проти Росії.

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережі Х.

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I held an important meeting with President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen and President of the European Council António Costa @eucopresident. I thanked them for participating in the Ukraine Recovery Conference and for the new support package worth… pic.twitter.com/NZPb5lWjso — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2025

Зустріч Зеленського, Кошти та фон дер Ляєн

"Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України та за новий пакет підтримки на понад 2 мільярди євро. Також створення Європейського флагманського фонду реконструкції України є важливим. Він допоможе залучити ще більше інвестицій в Україну", — зазначив президент.

Також він додав, що порушили питання вступу України до Європейського союзу.

"Ми готові відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Для цього треба знайти рішення для розблокування угорського вето", — наголосив Зеленський.

Окремо глава держави відзначив, що обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії, який має сильніше вдарити по РФ.

Скриншот повідомлення Володимира Зеленського в соцмережі Х

Зустрічі Зеленського в Римі з лідерами ЄС

Нагадаємо, що Володимир Зеленський з візитом у Римі в четвер, 10 липня, де відбувається конференція з відбудови України після закінчення війни. На полях події президент виступив з важливим зверненням та провів низку зустрічей з лідерами країн ЄС.

Так, український лідер порозмовляв із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Зеленський подякував йому за підтримку та домовився про постійний контакт.

Також президент зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Вони обговорили ключові напрямки співпраці двох країн.

Додамо, що глава держави провів розмови з прем'єрами Фінляндії та Нідерландів Петтері Орпо й Діком Схоофом. Порушили питання оборонного виробництва, зокрема дронів, та дипломатичної роботи. Крім того, Зеленський провів зустріч із прем'єром Болгарії Росеном Желязковим, з яким обговорили посилення співпраці в енергетичній безпеці.