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Главная Новости дня Усилить давление на РФ — президент встретился с лидерами ЕС

Усилить давление на РФ — президент встретился с лидерами ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 23:08
Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен 10 июля — ключевые темы разговора
Встреча Владимира Зеленского с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, в Риме. Стороны обсудили инвестиции в Украину, евроинтеграцию нашего государства и санкции против России.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в соцсети Х.

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"Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и за новый пакет поддержки на более чем 2 миллиарда евро. Также создание Европейского флагманского фонда реконструкции Украины является важным. Он поможет привлечь еще больше инвестиций в Украину", — отметил президент.

Также он добавил, что подняли вопрос вступления Украины в Европейский союз.

"Мы готовы открыть все переговорные кластеры во время председательства Дании в Совете ЕС. Для этого надо найти решение для разблокирования венгерского вето", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что обсудили 18-й пакет санкций против России, который должен сильнее ударить по РФ.

Усилить давление на РФ — президент встретился с лидерами ЕС - фото 1
Скриншот сообщения Владимира Зеленского в соцсети Х

Встречи Зеленского в Риме с лидерами ЕС

Напомним, что Владимир Зеленский с визитом в Риме в четверг, 10 июля, где проходит конференция по восстановлению Украины после окончания войны. На полях события президент выступил с важным обращением и провел ряд встреч с лидерами стран ЕС.

Так, украинский лидер поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Зеленский поблагодарил его за поддержку и договорился о постоянном контакте.

Также президент встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран.

Добавим, что глава государства провел разговоры с премьерами Финляндии и Нидерландов Петтери Орпо и Диком Схоофом. Подняли вопросы оборонного производства, в частности дронов, и дипломатической работы. Кроме того, Зеленский провел встречу с премьером Болгарии Росеном Желязковым, с которым обсудили усиление сотрудничества в энергетической безопасности.

Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен восстановление война в Украине Антониу Кошта конференция по восстановлению Украины в Риме
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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