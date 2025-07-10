Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен 10 июля — ключевые темы разговора

Встреча Владимира Зеленского с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, в Риме. Стороны обсудили инвестиции в Украину, евроинтеграцию нашего государства и санкции против России.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в соцсети Х.

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Я провел важную встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен @vonderleyen и президентом Европейского совета Антонио Коста @eucopresident. Я поблагодарил их за участие в Конференции по восстановлению Украины и за новый пакет поддержки, который стоит... pic.twitter.com/NZPb5lWjso - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 10 июля 2025 года

Встреча Зеленского, Кошты и фон дер Ляйен

"Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и за новый пакет поддержки на более чем 2 миллиарда евро. Также создание Европейского флагманского фонда реконструкции Украины является важным. Он поможет привлечь еще больше инвестиций в Украину", — отметил президент.

Также он добавил, что подняли вопрос вступления Украины в Европейский союз.

"Мы готовы открыть все переговорные кластеры во время председательства Дании в Совете ЕС. Для этого надо найти решение для разблокирования венгерского вето", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что обсудили 18-й пакет санкций против России, который должен сильнее ударить по РФ.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского в соцсети Х

Встречи Зеленского в Риме с лидерами ЕС

Напомним, что Владимир Зеленский с визитом в Риме в четверг, 10 июля, где проходит конференция по восстановлению Украины после окончания войны. На полях события президент выступил с важным обращением и провел ряд встреч с лидерами стран ЕС.

Так, украинский лидер поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Зеленский поблагодарил его за поддержку и договорился о постоянном контакте.

Также президент встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран.

Добавим, что глава государства провел разговоры с премьерами Финляндии и Нидерландов Петтери Орпо и Диком Схоофом. Подняли вопросы оборонного производства, в частности дронов, и дипломатической работы. Кроме того, Зеленский провел встречу с премьером Болгарии Росеном Желязковым, с которым обсудили усиление сотрудничества в энергетической безопасности.