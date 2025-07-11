Конференция по вопросам восстановления Украины в Риме — важные заявления

В Риме длится Конференция по вопросам восстановления Украины
В Риме 10 июля стартовала четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая продлится до 11 июля. На ней присутствуют супруги Зеленские и украинская делегация.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Конференция по вопросам восстановления Украины
Эта Конференция посвящена быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины с начала полномасштабного вторжения России. На мероприятии присутствуют мировые правительства, международные организации, финансовые учреждения, предприятия, регионы, муниципалитеты и гражданское общество.
Все они объединены общим обязательством и намерениями — укреплять устойчивость Украины столько, сколько потребуется.
Кроме того, известно, что URC2025 сосредоточится на четырех тематических измерениях:
- бизнесовом,
- человеческом измерении,
- местном и региональном измерении,
- вступления в ЕС и связанные с ним реформы.
Среди спикеров — Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Польши Дональд Туск, Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные чиновники.
В первый день конференции украинский лидер уже сделал несколько важных заявлений. Прежде всего, он призвал давить на Россию, ведь она не готовилась к миру и не хочет заканчивать войну.
Также Зеленский вспомнил о массированной атаке РФ на Украину 10 июля, отметил критическую необходимость дронов-перехватчиков, а также попросил увеличить и усилить украинскую ПВО.
Напомним, 10 июля в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины состоялась встреча "Коалиции желающих". Это первое заседание коалиции с момента ее создания в феврале 2025 года, в котором приняли участие представители США.
Кроме того, украинский президент имел ряд встреч с мировыми политиками. Так, он поговорил с премьером Нидерландов, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, с премьером Финляндии, с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Вместе с партнерами он обсудил потребности Украины, в частности, производство дронов, усиление ПВО и санкции против России.
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