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Главная Новости дня 10 млрд евро — главные результаты конференции URC 2025

10 млрд евро — главные результаты конференции URC 2025

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 19:30
Конференция в Риме - о чем договорились
Встреча лидеров на Конференции в Риме. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В столице Италии завершилась Международная конференция по восстановлению Украины URC 2025, которая уже вошла в историю как самое большое и самое продуктивное мероприятие такого формата. В течение нескольких дней более 6 тысяч участников из 70 стран мира и представители 43 международных организаций обсуждали планы восстановления Украины, усиления безопасности и экономической стабильности.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире программы Вечір.LIVE.

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О чем договорились на конференции в Риме

Одним из ключевых месседжей конференции стала насущная потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Особенно актуальным является увеличение производства отечественных дронов-перехватчиков.

В этом направлении уже достигнуты конкретные договоренности с партнерами — в частности, речь идет о закупке систем Patriot от Германии, Норвегии и ряда других стран.

Еще одним важным результатом стало подписание меморандумов о финансовой помощи для восстановления разрушенных городов. По словам заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева, по итогам конференции заключено более 200 соглашений между государственными и частными структурами на общую сумму более 10 миллиардов евро.

Европейский Союз объявил о новом пакете поддержки для Украины на 2,3 миллиарда евро — на 900 миллионов больше, чем в 2024 году. Кроме того, создан специальный европейский флагманский фонд с участием Еврокомиссии, Италии, Польши, Франции, Германии и ведущих международных финансовых институтов. Отдельно выделен еще один миллиард евро в рамках новой программы микрофинансовой помощи.

Важно, что на конференции впервые был полноценно представлен украинский оборонный сектор. Его воспринимают не только как силу, защищающую Украину, но и как гарантию безопасности всей Европы.

Среди ключевых партнеров, с которыми достигнуты договоренности, — Италия, ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, Швейцария, Норвегия, Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Литва, Польша, Словакия и другие страны.

Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в 2026 году — ее будет принимать Польша.

Напомним, что 10 июля, во время Конференции по восстановлению Украины, состоялось первое заседание так называемой "Коалиции желающих" — международной инициативы, основанной в феврале 2025 года. Эта встреча стала знаковой, ведь к обсуждениям впервые присоединились представители Соединенных Штатов Америки.

Кроме участия в конференции, Президент Украины провел серию двусторонних переговоров с ключевыми мировыми лидерами. В частности, он встретился с премьер-министром Нидерландов, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, главой правительства Финляндии, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Италия Рим восстановление война в Украине конференция по восстановлению Украины в Риме
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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