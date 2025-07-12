Конференция по восстановлению Украины - Зеленский назвал результаты

Зеленский подвел итоги конференции по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги конференции по восстановлению Украины, которая 10-11 июля прошла в Риме. Он поблагодарил страны за участие, а также рассказал о результатах.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Результаты конференции по восстановлению
"Усиление ПВО, дополнительные инвестиции в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков, и еще больше давления на Россию", — отметил президент.
По словам Зеленского, конференция стала также и площадкой для защиты нашего государства, укрепления Сил обороны Украины и развития производства оружия. Он охарактеризовал мероприятие как имевшее высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины.
"Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир", — добавил украинский лидер.
Напомним, в Италии на конференции по восстановлению были более 6000 участников из 70 стран мира и представители 43 международных организаций.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, против российских дроновых атак уже работают украинские дроны-перехватчики.
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