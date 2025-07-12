Зеленский провел совещание с Умеровым - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Рустем Умеров. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время встречи стороны, в частности, обсудили производство беспилотников.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский и Умеров во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание с Умеровым — какие решения

Так, во время совещания лидер Украины и глава Минобороны обсудили контрактирование и производство беспилотников.

Глава государства поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Он отметил, что отдельно идет работа с европейскими партнерами по финансированию.

Зеленский и Умеров во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

"В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты — расширяем географию такой поддержки", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что во время совещания обсудил с Умеровым изменения в государственных институтах. По мнению президента, Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства.

"Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", — резюмировал президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Зеленский подвел итоги конференции по восстановлению Украины, которая 10-11 июля состоялась в Риме.

Также глава государства отреагировал на массированный обстрел Украины 12 июля.