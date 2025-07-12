Зеленский провел совещание с Умеровым - о чем говорили

Зеленский после совещания с Умеровым пообещал изменения в обороне
В субботу, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время встречи стороны, в частности, обсудили производство беспилотников.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.
Зеленский провел совещание с Умеровым — какие решения
Так, во время совещания лидер Украины и глава Минобороны обсудили контрактирование и производство беспилотников.
Глава государства поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Он отметил, что отдельно идет работа с европейскими партнерами по финансированию.
"В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты — расширяем географию такой поддержки", — отметил Зеленский.
Также он добавил, что во время совещания обсудил с Умеровым изменения в государственных институтах. По мнению президента, Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства.
"Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", — резюмировал президент.
Напомним, что недавно Зеленский подвел итоги конференции по восстановлению Украины, которая 10-11 июля состоялась в Риме.
Также глава государства отреагировал на массированный обстрел Украины 12 июля.
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