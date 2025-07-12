Зеленський відреагував на обстріл України 12 липня — скільки ракет і дронів випустили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В ніч проти 12 липня росіяни масовано обстріляли Україну. По містах випустили 597 дронів та 26 крилатих ракет. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них — "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", — зазначив глава держави.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

За словами глави держави, були влучання у цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про двох загиблих у Чернівцях. Ще близько 20 людей отримали поранення.

Глава держави наголосив, що зупинити війну можна лише силою. Він зазначив, що Україну очікує не просто сигналів від партнерів, а дій, які рятуватимуть життя людям.

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "руськім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня атакували Львів. Відомо про пошкодження будинків та підприємств.

Також ми розповідали про те, що окупанти минулої ночі вдарили й по Чернівцях. Є загиблі та постраждалі.