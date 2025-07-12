Зеленский отреагировал на обстрел Украины 12 июля — сколько ракет и дронов выпустили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 12 июля россияне массированно обстреляли Украину. По городам выпустили 597 дронов и 26 крылатых ракет. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

"Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них — "шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", — отметил глава государства.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

По словам главы государства, были попадания в гражданскую инфраструктуру. Сейчас известно о двух погибших в Черновцах. Еще около 20 человек получили ранения.

Глава государства подчеркнул, что остановить войну можно только силой. Он отметил, что Украина ожидает не просто сигналов от партнеров, а действий, которые будут спасать жизни людей.

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Известно о повреждении домов и предприятий.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты прошлой ночью ударили и по Черновцам. Есть погибшие и пострадавшие.