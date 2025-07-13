Зеленський підвів підсумки атак РФ за тиждень - відео

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Російська Федерація протягом останнього тижня значно посилила інтенсивність атак на територію України. Ворог використовував дрони, керовані авіабомби та ракети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, опублікованому 13 липня.

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За словами глави держави, лише за останні сім днів по Україні було випущено понад 1800 ударних безпілотників, більше 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Зеленський підкреслив, що Росія посилює терористичний тиск, намагаючись залякати мирне населення та дестабілізувати ситуацію в містах і громадах.

Попри масштабність атак, Сили протиповітряної оборони демонструють ефективну роботу. Зокрема, дрони-перехоплювачі показують високий рівень ефективності — за тиждень ними було знищено сотні ворожих дронів-камікадзе типу Shahed. Президент зазначив, що в усіх останніх переговорах із партнерами ключовою темою стало масштабування цієї технології захисту.

"Дякую кожному, хто інвестує в захист життя. Дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо", — зазначив Зеленський.

Також президент нагадав, що використання Shahed — це один зі способів РФ затягувати війну. Водночас він наголосив на важливості нейтралізації цієї загрози, що дозволить активізувати дипломатичні зусилля.

Зеленський висловив сподівання на виконання всіх міжнародних домовленостей та закликав до рішучих кроків із боку США, країн ЄС, G7 та інших партнерів, аби посилити обороноздатність України.

Нагадаємо, що за останню добу п’ять населених пунктів Харківської області зазнали масованих атак з боку російських військ. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних мешканців.

Крім того, окупанти завдали серії ударів по території Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.