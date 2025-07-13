Обстріл Дніпропетровщини 13 липня - що відомо

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Telegram Сергія Лисака

Вночі проти неділі, 13 липня, російські війська завдали серію ударів по території Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

У Синельниківському районі противник застосував безпілотні літальні апарати, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок одного з ударів поранено 37-річного чоловіка.

У Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах зафіксовано кілька пожеж. Знищено посіви пшениці, суху рослинність, господарську споруду. Частково зруйновано будівлю місцевого ліцею. Пошкоджень зазнали також підприємство, приватний будинок, сільськогосподарська техніка та автомобіль.

По Нікопольському району окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії та атакували FPV-дронами. Під удар потрапили Нікополь, а також громади Покровська, Мирівська і Марганецька. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та гуртожиток навчального закладу. Постраждалих серед мирного населення немає.

Наслідки обстрілів Лисак показав на фото.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: Telegram Сергія Лисака

Пожежа через обстріл Дніпропетровської області. Фото: Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, увечері 12 липня прогриміли вибухи у Дніпрі. Перед тим як вони пролунали, Повітряні сили ЗС України попереджали про загрозу балістичного удару.

Також ми повідомляли, що 12 липня росіяни атакували авіабомбами Дніпропетровщину. Є загиблі.