Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:31
Вибухи у Дніпрі — яка причина
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 12 липня, близько 19:30 у Дніпрі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Дніпрі 12 липня — що відомо

Сьогодні, 12 липня, близько 19:30 у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ймовірно, що російські окупанти атакували місто балістикою.

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — інформували у ПС ЗСУ.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Дніпрі

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів у Дніпрі: Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня гучні вибухи лунали у Львові — росіяни атакували місто.

А в суботу зранку, 12 липня, вибухи пролунали у Харкові.

вибух Дніпро обстріли війна в Україні балістична атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації