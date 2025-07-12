Вибухи у Дніпрі — яка причина

У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:31
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
У суботу, 12 липня, близько 19:30 у Дніпрі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
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Вибухи у Дніпрі 12 липня — що відомо
Сьогодні, 12 липня, близько 19:30 у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ймовірно, що російські окупанти атакували місто балістикою.
Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — інформували у ПС ЗСУ.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Дніпрі
Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня гучні вибухи лунали у Львові — росіяни атакували місто.
А в суботу зранку, 12 липня, вибухи пролунали у Харкові.
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