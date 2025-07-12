Взрывы в Днепре - какая причина

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно
Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:31
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram
В субботу, 12 июля, около 19:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Днепре 12 июля — что известно
Сегодня, 12 июля, около 19:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Вероятно, что российские оккупанты атаковали город баллистикой.
Накануне в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — информировали в ВС ВСУ.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Днепре
Напомним, что в ночь на 12 июля громкие взрывы раздавались во Львове — россияне атаковали город.
А в субботу утром, 12 июля, взрывы прогремели в Харькове.
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