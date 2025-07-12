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Главная Новости дня В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:31
Взрывы в Днепре - какая причина
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 12 июля, около 19:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре 12 июля — что известно

Сегодня, 12 июля, около 19:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Вероятно, что российские оккупанты атаковали город баллистикой.

Накануне в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — информировали в ВС ВСУ.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Днепре

Карта тривог
Карта тревог на момент взрывов в Днепре: Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 12 июля громкие взрывы раздавались во Львове — россияне атаковали город.

А в субботу утром, 12 июля, взрывы прогремели в Харькове.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине балистическая атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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