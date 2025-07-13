Обстрел Днепропетровщины 13 июля - что известно

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

Ночью на воскресенье, 13 июля, российские войска нанесли серию ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Что известно об обстреле Днепропетровщины

В Синельниковском районе противник применил беспилотные летательные аппараты, управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня. В результате одного из ударов ранен 37-летний мужчина.

В Межевской, Покровской и Великомихайловской громадах зафиксировано несколько пожаров. Уничтожены посевы пшеницы, сухая растительность, хозяйственная постройка. Частично разрушено здание местного лицея. Повреждения получили также предприятие, частный дом, сельскохозяйственная техника и автомобиль.

По Никопольскому району оккупанты открывали огонь из тяжелой артиллерии и атаковали FPV-дронами. Под удар попали Никополь, а также громады Покровская, Мировская и Марганецкая. Повреждены объекты инфраструктуры и общежитие учебного заведения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Последствия обстрелов Лысак показал на фото.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

Пожар из-за обстрела Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

Напомним, вечером 12 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед тем как они прогремели, Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.