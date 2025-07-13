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Главная Новости дня Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины — есть раненый

Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины — есть раненый

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Дата публикации 13 июля 2025 09:09
Обстрел Днепропетровщины 13 июля - что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

Ночью на воскресенье, 13 июля, российские войска нанесли серию ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Днепропетровщины

В Синельниковском районе противник применил беспилотные летательные аппараты, управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня. В результате одного из ударов ранен 37-летний мужчина.

В Межевской, Покровской и Великомихайловской громадах зафиксировано несколько пожаров. Уничтожены посевы пшеницы, сухая растительность, хозяйственная постройка. Частично разрушено здание местного лицея. Повреждения получили также предприятие, частный дом, сельскохозяйственная техника и автомобиль.

По Никопольскому району оккупанты открывали огонь из тяжелой артиллерии и атаковали FPV-дронами. Под удар попали Никополь, а также громады Покровская, Мировская и Марганецкая. Повреждены объекты инфраструктуры и общежитие учебного заведения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Последствия обстрелов Лысак показал на фото.

Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины — есть раненый - фото 2
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака
Войска РФ атаковали два района Днепропетровщины — есть раненый - фото 3
Пожар из-за обстрела Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

Напомним, вечером 12 июля прогремели взрывы в Днепре. Перед тем как они прогремели, Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе баллистического удара.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.

взрыв Днепропетровская область обстрелы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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