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Тысячи дронов — Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 12:10
Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю - видео
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российская Федерация в течение последней недели значительно усилила интенсивность атак на территорию Украины. Враг использовал дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 13 июля.

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По словам главы государства, только за последние семь дней по Украине было выпущено более 1800 ударных беспилотников, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов. Зеленский подчеркнул, что Россия усиливает террористическое давление, пытаясь запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в городах и громадах.

Несмотря на масштабность атак, Силы противовоздушной обороны демонстрируют эффективную работу. В частности, дроны-перехватчики показывают высокий уровень эффективности — за неделю ими было уничтожено сотни вражеских дронов-камикадзе типа Shahed. Президент отметил, что во всех последних переговорах с партнерами ключевой темой стало масштабирование этой технологии защиты.

"Спасибо каждому, кто инвестирует в защиту жизни. Спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо", — отметил Зеленский.

Также президент напомнил, что использование Shahed — это один из способов РФ затягивать войну. В то же время он подчеркнул важность нейтрализации этой угрозы, что позволит активизировать дипломатические усилия.

Зеленский выразил надежду на выполнение всех международных договоренностей и призвал к решительным шагам со стороны США, стран ЕС, G7 и других партнеров, чтобы усилить обороноспособность Украины.

Напомним, что за последние сутки пять населенных пунктов Харьковской области подверглись массированным атакам со стороны российских войск. В результате обстрелов пострадали трое гражданских жителей.

Кроме того, оккупанты нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.

Владимир Зеленский обстрелы ракета дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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