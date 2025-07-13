Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю - видео

Тысячи дронов — Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю
Российская Федерация в течение последней недели значительно усилила интенсивность атак на территорию Украины. Враг использовал дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 13 июля.
Какие последствия обстрелов за неделю
По словам главы государства, только за последние семь дней по Украине было выпущено более 1800 ударных беспилотников, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов. Зеленский подчеркнул, что Россия усиливает террористическое давление, пытаясь запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в городах и громадах.
Несмотря на масштабность атак, Силы противовоздушной обороны демонстрируют эффективную работу. В частности, дроны-перехватчики показывают высокий уровень эффективности — за неделю ими было уничтожено сотни вражеских дронов-камикадзе типа Shahed. Президент отметил, что во всех последних переговорах с партнерами ключевой темой стало масштабирование этой технологии защиты.
"Спасибо каждому, кто инвестирует в защиту жизни. Спасибо нашим воинам, которые берегут украинское небо", — отметил Зеленский.
Также президент напомнил, что использование Shahed — это один из способов РФ затягивать войну. В то же время он подчеркнул важность нейтрализации этой угрозы, что позволит активизировать дипломатические усилия.
Зеленский выразил надежду на выполнение всех международных договоренностей и призвал к решительным шагам со стороны США, стран ЕС, G7 и других партнеров, чтобы усилить обороноспособность Украины.
Напомним, что за последние сутки пять населенных пунктов Харьковской области подверглись массированным атакам со стороны российских войск. В результате обстрелов пострадали трое гражданских жителей.
Кроме того, оккупанты нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области. Под обстрелами оказались Синельниковский и Никопольский районы.
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