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Зеленський анонсував нові соцвиплати й скорочення уряду

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 21:08
Зеленський провів нараду зі Шмигалем — деталі
Президент України Володимир Зеленський під час наради з главою уряду Денисом Шмигалем. Фото: Зеленський/Telegram

У неділю, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сторони обговорили подальші стратегічні кроки та управлінську трансформацію.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Лідер України повідомив, що уряд підготував оновлення державної підтримки українців. Відтак, готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі щодо цього будуть оприлюднені у понеділок, 14 липня, Кабінетом міністрів України.

Президент також додав, що наразі триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра — майже 180 тисяч українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи.

За словами глави держави, є фінансова основа й для забезпечення безоплатного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи. А також на прифронтових територіях — усіх дітей із 1-го по останній класи.

Зеленський нарада
Денис Шмигаль під час наради із Зеленським. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про подальші стратегічні кроки

"Обговорили сьогодні з Денисом Шмигалем подальші стратегічні кроки. Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї", — повідомив президент.

А також додав, що зараз важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами:

  • оборонних пакетів;
  • інвестиційних рішень;
  • домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.

"Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", — підсумував Зеленський.

У неділю, 13 липня, Зеленський також провів нараду з військовими та главою Міноборони Рустемом Умєровим.

А раніше Зеленський підбив підсумки атак РФ за тиждень.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль кадрові зміни уряд соцвиплати
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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