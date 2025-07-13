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Зеленский анонсировал новые соцвыплаты и сокращение правительства

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 21:08
Зеленский провел совещание со Шмыгалем - детали
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с главой правительства Денисом Шмыгалем. Фото: Зеленский/Telegram

В воскресенье, 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили дальнейшие стратегические шаги и управленческую трансформацию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Лидер Украины сообщил, что правительство подготовило обновление государственной поддержки украинцев. Следовательно, готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка. Детали по этому поводу будут обнародованы в понедельник, 14 июля, Кабинетом министров Украины.

Президент также добавил, что сейчас продолжается реализация инициативы по пакету школьника — почти 180 тысяч украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе.

По словам главы государства, есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы. А также на прифронтовых территориях — всех детей с 1-го по последний классы.

Зеленський нарада
Денис Шмыгаль во время совещания с Зеленским. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о дальнейших стратегических шагах

"Обсудили сегодня с Денисом Шмыгалем дальнейшие стратегические шаги. Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия", — сообщил президент.

А также добавил, что сейчас важно провести аудит всех договоренностей с партнерами:

  • оборонных пакетов;
  • инвестиционных решений;
  • договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти", — подытожил Зеленский.

В воскресенье, 13 июля, Зеленский также провел совещание с военными и главой Минобороны Рустемом Умеровым.

А ранее Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль кадровые изменения правительство соцвыплаты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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