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Главная Новости дня Кадровые перестановки в правительстве — Железняк назвал изменения

Кадровые перестановки в правительстве — Железняк назвал изменения

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 17:02
Кадровые изменения в правительстве — кто возглавит министерства
Заседание Кабмина. Фото: facebook/KabminUA

В ближайшее время в украинском правительстве готовятся масштабные кадровые изменения. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 14 июля.

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Железняк рассказал, что министр обороны Рустем Умеров скорее всего станет послом Украины в США, а его место займет действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время возможно объединение Минобороны с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, нардеп добавил, что готовится увольнение министра образования, однако кто займет его должность пока неизвестно. В то же время известно, что новым министром экономики станет Алексей Соболев.

Также рассматривается вариант отставки главы Минэнерго Германа Галущенко. Если он уйдет с должности, то его место займет Светлана Гринчук, которая сейчас является министром экологии.

В Министерстве социальной политики также ожидается смена и новой главой ведомства, скорее всего, станет Дарья Марчак — первый заместитель действующего министра.

А в Министерстве ветеранов никаких перестановок не предвидится — нынешний министр остается в должности.

Кадрові зміни в уряді України
Скриншот сообщения Ярослава Железняка


В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 15 июля состоится заседание фракции "Слуга народа", где планируют обсуждать новые кадровые назначения в правительстве.

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Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Кроме назначений новых министров, в четверг планируется голосование за нового председателя Фонда государственного имущества.

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Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Накануне, 13 июля, президент анонсировал сокращение правительства. По его словам, это позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата.

Кабинет министров Ярослав Железняк кадровые изменения правительство министр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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