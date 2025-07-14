Кадровые изменения в правительстве — кто возглавит министерства

Заседание Кабмина. Фото: facebook/KabminUA

В ближайшее время в украинском правительстве готовятся масштабные кадровые изменения. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 14 июля.

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Железняк рассказал, что министр обороны Рустем Умеров скорее всего станет послом Украины в США, а его место займет действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время возможно объединение Минобороны с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, нардеп добавил, что готовится увольнение министра образования, однако кто займет его должность пока неизвестно. В то же время известно, что новым министром экономики станет Алексей Соболев.

Также рассматривается вариант отставки главы Минэнерго Германа Галущенко. Если он уйдет с должности, то его место займет Светлана Гринчук, которая сейчас является министром экологии.

В Министерстве социальной политики также ожидается смена и новой главой ведомства, скорее всего, станет Дарья Марчак — первый заместитель действующего министра.

А в Министерстве ветеранов никаких перестановок не предвидится — нынешний министр остается в должности.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка



В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 15 июля состоится заседание фракции "Слуга народа", где планируют обсуждать новые кадровые назначения в правительстве.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Кроме назначений новых министров, в четверг планируется голосование за нового председателя Фонда государственного имущества.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Накануне, 13 июля, президент анонсировал сокращение правительства. По его словам, это позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата.