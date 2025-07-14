Юлії Свириденко запропонували очолити уряд України — деталі від Зеленського

Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України — деталі
Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Глава держави очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 14 липня.
Юлія Свириденко може очолити уряд України
Зеленський розповів, що 14 липня зустрівся з Юлією Свириденко і заслухав доповідь про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України. Президент наголосив, що маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства.
Крім того, вони обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців та масштабувати наше виробництво зброї.
Президент наголосив, що саме з цією метою в Україні починається трансформація системи виконавчої влади, і він запропонував Свириденко очолити український уряд.
"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 11 липня Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд. За її словами, на той час такої пропозиції не було.
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