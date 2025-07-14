Юлії Свириденко запропонували очолити уряд України — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Глава держави очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 14 липня.

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Зеленський розповів, що 14 липня зустрівся з Юлією Свириденко і заслухав доповідь про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України. Президент наголосив, що маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства.

Володимир Зеленський на зустрічі з Юлією Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський і Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Юлія Свириденко на зустрічі з Володимиром Зеленським. Фото:

t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, вони обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців та масштабувати наше виробництво зброї.

Президент наголосив, що саме з цією метою в Україні починається трансформація системи виконавчої влади, і він запропонував Свириденко очолити український уряд.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 липня Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд. За її словами, на той час такої пропозиції не було.

Також ми писали, що 2 липня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови.