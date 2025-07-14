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Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд України — деталі

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Дата публікації: 14 липня 2025 14:56
Юлії Свириденко запропонували очолити уряд України — деталі від Зеленського
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністерці — міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Глава держави очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 14 липня. 

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Зеленський розповів, що 14 липня зустрівся з Юлією Свириденко і заслухав доповідь про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України. Президент наголосив, що маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства.

Юлія Свириденко очочить уряд України
Володимир Зеленський на зустрічі з Юлією Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Володимир Зеленський і Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Юлія Свириденко на зустрічі з Володимиром Зеленським. Фото: 
t.me/V_Zelenskiy_official

Крім того, вони обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців та масштабувати наше виробництво зброї. 

Президент наголосив, що саме з цією метою в Україні починається трансформація системи виконавчої влади, і він запропонував Свириденко очолити український уряд. 

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", — сказав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, 11 липня Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд. За її словами, на той час такої пропозиції не було. 

Також ми писали, що 2 липня Кабмін ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. 

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Юлія Свириденко кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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