Тарас Кремінь звільнений з посади Уповноваженого із захисту державної мови

Кабмін звільнив мовного омбудсмена
У середу, 2 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Відповідне рішення набуде чинності за тиждень.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Звільнення Кременя
За словами Мельничука, рішення про звільнення Кременя з посади набуде чинності 8 липня.
"Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Тарас Кремінь обіймав посаду мовного омбудсмена з 2020 року. Його діяльність була зосереджена на впровадженні мовної політики, контролі за дотриманням мовного законодавства та захисті права громадян на отримання інформації українською мовою.
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