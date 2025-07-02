Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кабмін звільнив мовного омбудсмена

Кабмін звільнив мовного омбудсмена

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:28
Тарас Кремінь звільнений з посади Уповноваженого із захисту державної мови
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: mova-ombudsman.gov.ua

У середу, 2 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Відповідне рішення набуде чинності за тиждень.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Звільнення Кременя

За словами Мельничука, рішення про звільнення Кременя з посади набуде чинності 8 липня.

"Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Тарас Кремінь обіймав посаду мовного омбудсмена з 2020 року. Його діяльність була зосереджена на впровадженні мовної політики, контролі за дотриманням мовного законодавства та захисті права громадян на отримання інформації українською мовою.

Звільнення омбудсмена
Повідомлення Мельничука в Telegram

Раніше ми писали, що кадрові зміни відбулися в Міністерстві оборони України.

Також ми повідомляли, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Кабінет міністрів українська мова Тарас Кремінь звільнення омбудсмен посада
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації