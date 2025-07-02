Тарас Кремінь звільнений з посади Уповноваженого із захисту державної мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: mova-ombudsman.gov.ua

У середу, 2 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Відповідне рішення набуде чинності за тиждень.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За словами Мельничука, рішення про звільнення Кременя з посади набуде чинності 8 липня.

"Кабінетом Міністрів України звільнено Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Тарас Кремінь обіймав посаду мовного омбудсмена з 2020 року. Його діяльність була зосереджена на впровадженні мовної політики, контролі за дотриманням мовного законодавства та захисті права громадян на отримання інформації українською мовою.

Повідомлення Мельничука в Telegram

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