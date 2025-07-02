Тарас Креминь уволен с должности Уполномоченного по защите государственного языка

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Фото: mova-ombudsman.gov.ua

В среду, 2 июля, Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка. Соответствующее решение вступит в силу через неделю.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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По словам Мельничука, решение об увольнении Кремня с должности вступит в силу 8 июля.

"Кабинетом Министров Украины уволен Кремень Тарас Дмитриевич с должности Уполномоченного по защите государственного языка с 08.07.2025 в связи с окончанием срока назначения на должность", — говорится в сообщении.

Отметим, что Тарас Кремень занимал должность языкового омбудсмена с 2020 года. Его деятельность была сосредоточена на внедрении языковой политики, контроле за соблюдением языкового законодательства и защите права граждан на получение информации на украинском языке.

Сообщение Мельничука в Telegram

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