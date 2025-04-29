Умєров призначив нових заступників — деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров у вівторок, 29 квітня, здійснив декілька призначень. Вони допоможуть забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі міністерства.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"У відповідь на виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, продовжуємо реалізовувати стратегічні кроки для зміцнення обороноздатності України. Одним із таких кроків є посилення управлінської команди Міністерства оборони", — йдеться у повідомленні.

Тому сьогодні Умєров рішенням Кабміну призначив першим заступником Міністра оборони Сергія Боєва. Він обіймав посаду заступника з питань міжнародної взаємодії та партнерств. За словами міністра, його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим.

На новій посаді Боєв координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, аби забезпечити єдиний курс. Він стосуватиметься від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

Головним завданням стане формування цілісної стратегії дій:

задоволення нагальних потреб армії;

розбудова спільно з колегами, зокрема, заступником міністра оборони Євгеном Мойсюком, моделі Future Force — Сил оборони майбутнього, які створюються єдиним фронтом Міноборони та Генштабу.

Пріоритетом посадовця буде розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в ОПК України, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами.

Сергій Боєв. Фото: Міноборони

Крім того, Умєров призначив своїм заступником з питань логістики та закупівель Миколу Шевцова. За його словами, це один із найкомпетентніших фахівців у цій сфері. Раніше він очолював Головне управління логістики Генштабу. Завдяки роботі Шевцова, Україні вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті.

Тепер його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками. Разом з Агенством оборонних закупівель та Державним оператором тилу Шевцов буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси.

Крім того, його завданням є постійний зворотний зв'язок від військових на фронті, аби оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання.

Микола Шевцов. Фото: ukrmilitary

Ще одним заступником міністр призначив Олександра Козенка. З листопада 2023 року він перебував на посаді радника Умєрова й відповідав за розвиток державної авіації. Раніше він працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. А у 2020–2023 роках Козенко був радником керівника Офісу Президента.

На новій посаді він відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Звільнення з Міноборони

Відсьогодні Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника Міністра оборони. Умєров подякував йому за ефективну роботу в забезпеченні гідних умов для військовослужбовців.

Сергій Мельник. Фото: Міноборони

Серед його вагомих здобутків — впровадження "пакунка пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО.

Міністр уточнив, що Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де завдяки досвіду буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення України.

Скриншот допису Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський голову районної державної адміністрації в Одеській області Сергія Приходька.

Також у квітні Івана Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони.