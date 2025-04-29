Умеров назначил новых заместителей - детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 29 апреля, осуществил несколько назначений. Они помогут обеспечить большую оперативность и эффективность в работе министерства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Новые назначения в Минобороны

"В ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война, продолжаем реализовывать стратегические шаги для укрепления обороноспособности Украины. Одним из таких шагов является усиление управленческой команды Министерства обороны", — говорится в сообщении.

Поэтому сегодня Умеров решением Кабмина назначил первым заместителем Министра обороны Сергея Боева. Он занимал должность заместителя по вопросам международного взаимодействия и партнерств. По словам министра, его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении безопасности помощи и гарантий безопасности для Украины, является важным.

На новой должности Боев будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс. Он будет касаться от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска.

Главной задачей станет формирование целостной стратегии действий:

удовлетворение насущных потребностей армии;

развитие совместно с коллегами, в частности, заместителем министра обороны Евгением Мойсюком, модели Future Force — Сил обороны будущего, которые создаются единым фронтом Минобороны и Генштаба.

Приоритетом чиновника будет развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в ОПК Украины, а также создание совместных предприятий с международными партнерами.

Сергей Боев. Фото: Минобороны

Кроме того, Умеров назначил своим заместителем по вопросам логистики и закупок Николая Шевцова. По его словам, это один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Ранее он возглавлял Главное управление логистики Генштаба. Благодаря работе Шевцова, Украине удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте.

Теперь его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями. Вместе с Агентством оборонных закупок и Государственным оператором тыла Шевцов будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы.

Кроме того, его задачей является постоянная обратная связь от военных на фронте, чтобы оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки.

Николай Шевцов. Фото: ukrmilitary

Еще одним заместителем министр назначил Александра Козенко. С ноября 2023 года он находился на должности советника Умерова и отвечал за развитие государственной авиации. Ранее он работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами. А в 2020-2023 годах Козенко был советником руководителя Офиса Президента.

На новой должности он будет отвечать за развитие возможностей авиации.

Увольнение из Минобороны

С сегодняшнего дня Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя Министра обороны. Умеров поблагодарил его за эффективную работу в обеспечении достойных условий для военнослужащих.

Сергей Мельник. Фото: Минобороны

Среди его весомых достижений — внедрение "пакета раненого" и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО.

Министр уточнил, что Мельник продолжит работу на другом направлении, где благодаря опыту будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления Украины.

Скриншот сообщения Минобороны

Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский председателя районной государственной администрации в Одесской области Сергея Приходько.

Также в апреле Ивана Гаврилюка уволили с должности первого заместителя министра обороны.