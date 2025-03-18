Павла Вовка звільнили з Окружного адмінсуду — як це пояснили у Вищій раді правосуддя

Суддя Павло Вовк. Фото: Facebook

У вівторок, 18 березня, Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Підставою стало вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

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У ВРП зазначили, що рішення про звільнення ухвалене на основі подання Третьої Дисциплінарної палати, яка після розгляду справи дійшла висновку про необхідність притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

У підсумку було застосовано дисциплінарне стягнення — звільнення з посади. Це рішення було прийнято на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Повідомлення ВРП у Facebook

Що відомо про скандали навколо Павла Вовка

Павло Вовк неодноразово опинявся у центрі гучних розслідувань. У декларації за 2016 рік він зазначив лише одну квартиру в Києві, однак уже в 2017-му НАБУ провело обшук у заміському будинку його колишньої дружини. Цю нерухомість суддя офіційно задекларував тільки за наступний рік.

Під час обшуків у нього вилучили 20 тисяч доларів, золоті зливки, цінні монети та документи. Спочатку львівський суд заарештував це майно, але згодом апеляційний суд скасував арешт через процесуальні порушення.

У 2020 році Вовка звинуватили у створенні злочинної організації та спробі контролювати судову систему. Разом з іншими суддями ОАСК його підозрювали у прийнятті замовних рішень. Сам Вовк заперечував звинувачення, заявляв, що записи його розмов сфальсифіковані, та відмовлявся йти з посади.

Попри кримінальні справи та обмеження воєнного часу, суддя неодноразово виїжджав за кордон — журналісти з’ясували, що він покидав Україну щонайменше шість разів після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя винесла рішення про звільнення з посади судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського.

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