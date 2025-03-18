Павла Вовка уволили из Окружного админсуда — как это объяснили в Высшем совете правосудия

ВСП уволил скандального судью Вовка — какая причина
Во вторник, 18 марта, Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Основанием стало совершение существенного дисциплинарного проступка.
Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.
Судью Вовка уволили
В ВСП отметили, что решение об увольнении принято на основе представления Третьей Дисциплинарной палаты, которая после рассмотрения дела пришла к выводу о необходимости привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.
В итоге было применено дисциплинарное взыскание — увольнение с должности. Это решение было принято на основании пункта 3, части 6, статьи 126 Конституции Украины.
Что известно о скандалах вокруг Павла Вовка
Павел Вовк неоднократно оказывался в центре громких расследований. В декларации за 2016 год он указал только одну квартиру в Киеве, однако уже в 2017-м НАБУ провело обыск в загородном доме его бывшей жены. Эту недвижимость судья официально задекларировал только за следующий год.
Во время обысков у него изъяли 20 тысяч долларов, золотые слитки, ценные монеты и документы. Сначала львовский суд арестовал это имущество, но впоследствии апелляционный суд отменил арест из-за процессуальных нарушений.
В 2020 году Вовка обвинили в создании преступной организации и попытке контролировать судебную систему. Вместе с другими судьями ОАСК его подозревали в принятии заказных решений. Сам Вовк отрицал обвинения, заявлял, что записи его разговоров сфальсифицированы, и отказывался уходить с должности.
Несмотря на уголовные дела и ограничения военного времени, судья неоднократно выезжал за границу — журналисты выяснили, что он покидал Украину минимум шесть раз после начала полномасштабного вторжения.
Ранее дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла решение об увольнении с должности судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского.
Также мы писали, что Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда.
Читайте Новини.LIVE!