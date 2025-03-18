Павла Вовка уволили из Окружного админсуда — как это объяснили в Высшем совете правосудия

Судья Павел Вовк. Фото: Facebook

Во вторник, 18 марта, Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Основанием стало совершение существенного дисциплинарного проступка.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

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В ВСП отметили, что решение об увольнении принято на основе представления Третьей Дисциплинарной палаты, которая после рассмотрения дела пришла к выводу о необходимости привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

В итоге было применено дисциплинарное взыскание — увольнение с должности. Это решение было принято на основании пункта 3, части 6, статьи 126 Конституции Украины.

Сообщение ВСП в Facebook

Что известно о скандалах вокруг Павла Вовка

Павел Вовк неоднократно оказывался в центре громких расследований. В декларации за 2016 год он указал только одну квартиру в Киеве, однако уже в 2017-м НАБУ провело обыск в загородном доме его бывшей жены. Эту недвижимость судья официально задекларировал только за следующий год.

Во время обысков у него изъяли 20 тысяч долларов, золотые слитки, ценные монеты и документы. Сначала львовский суд арестовал это имущество, но впоследствии апелляционный суд отменил арест из-за процессуальных нарушений.

В 2020 году Вовка обвинили в создании преступной организации и попытке контролировать судебную систему. Вместе с другими судьями ОАСК его подозревали в принятии заказных решений. Сам Вовк отрицал обвинения, заявлял, что записи его разговоров сфальсифицированы, и отказывался уходить с должности.

Несмотря на уголовные дела и ограничения военного времени, судья неоднократно выезжал за границу — журналисты выяснили, что он покидал Украину минимум шесть раз после начала полномасштабного вторжения.

Ранее дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла решение об увольнении с должности судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского.

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