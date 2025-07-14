Юлии Свириденко предложили возглавить правительство Украины

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру — министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Глава государства ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 14 июля.

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Зеленский рассказал, что 14 июля встретился с Юлией Свириденко и заслушал доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины. Президент подчеркнул, что должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества.

Владимир Зеленский на встрече с Юлией Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Юлия Свириденко на встрече с Владимиром Зеленским. Фото:

t.me/V_Zelenskiy_official

Кроме того, они обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше производство оружия.

Президент подчеркнул, что именно с этой целью в Украине начинается трансформация системы исполнительной власти, и он предложил Свириденко возглавить украинское правительство.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 11 июля Свириденко ответила Новини.LIVE, предлагали ли ей возглавить правительство. По ее словам, на то время такого предложения не было.

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