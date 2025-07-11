Юлія Свириденко — чи отримувала міністерка пропозиції очолити Кабмін

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала журналістам, що їй наразі не надходили пропозиції очолити уряд. Раніше ходили чутки про можливість заміни прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Юлія Свириденко сказала у коментарі Новини.LIVE.

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Юлія Свириденко наразі перебуває на Конференції з питань відновлення України у Римі. Вона є членом української делегації і під час заходу 11 липня поспілкувалася з журналістами. Вони запитали, чи надходили їй пропозиції стати прем'єр-міністеркою України.

"Ні, не надходили", — сказала посадовиця у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Зазначимо, джерела у владі та опозиції повідомляли Суспільному, що у команді Президента Володимира Зеленського розглядають заміну прем'єра Дениса Шмигаля та ще кількох міністрів. Головною претенденткою на посаду голови Кабміну є саме Юлія Свириденко. Однак офіційної інформації з приводу цього немає.

Причин для відставки Шмигаля є декілька. Особи, які знайомі із ситуацією, говорять, що перша — прем'єр не дозволив звільнити Кабмін опозиції. Друга — економічна, адже у держбюджеті з'явилась нестача, яка з кожним роком зростає.

До слова, чинний голова уряд обіймає свою посаду вже упродовж п'яти років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Зеленський має намір замінити посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.

Зазначимо, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з лідером США заміну українського посла в Америці.