Юлія Свириденко — чи отримувала міністерка пропозиції очолити Кабмін

Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд
Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала журналістам, що їй наразі не надходили пропозиції очолити уряд. Раніше ходили чутки про можливість заміни прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це Юлія Свириденко сказала у коментарі Новини.LIVE.
Чи очолить Свириденко Кабмін
Юлія Свириденко наразі перебуває на Конференції з питань відновлення України у Римі. Вона є членом української делегації і під час заходу 11 липня поспілкувалася з журналістами. Вони запитали, чи надходили їй пропозиції стати прем'єр-міністеркою України.
"Ні, не надходили", — сказала посадовиця у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Зазначимо, джерела у владі та опозиції повідомляли Суспільному, що у команді Президента Володимира Зеленського розглядають заміну прем'єра Дениса Шмигаля та ще кількох міністрів. Головною претенденткою на посаду голови Кабміну є саме Юлія Свириденко. Однак офіційної інформації з приводу цього немає.
Причин для відставки Шмигаля є декілька. Особи, які знайомі із ситуацією, говорять, що перша — прем'єр не дозволив звільнити Кабмін опозиції. Друга — економічна, адже у держбюджеті з'явилась нестача, яка з кожним роком зростає.
До слова, чинний голова уряд обіймає свою посаду вже упродовж п'яти років.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Зеленський має намір замінити посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.
Зазначимо, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з лідером США заміну українського посла в Америці.
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