Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд

Свириденко відповіла Новини.LIVE, чи пропонували їй очолити уряд

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 14:50
Юлія Свириденко — чи отримувала міністерка пропозиції очолити Кабмін
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко сказала журналістам, що їй наразі не надходили пропозиції очолити уряд. Раніше ходили чутки про можливість заміни прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Юлія Свириденко сказала у коментарі Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Чи очолить Свириденко Кабмін

Юлія Свириденко наразі перебуває на Конференції з питань відновлення України у Римі. Вона є членом української делегації і під час заходу 11 липня поспілкувалася з журналістами. Вони запитали, чи надходили їй пропозиції стати прем'єр-міністеркою України. 

"Ні, не надходили", — сказала посадовиця у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець. 

Зазначимо, джерела у владі та опозиції повідомляли Суспільному, що у команді Президента Володимира Зеленського розглядають заміну прем'єра Дениса Шмигаля та ще кількох міністрів. Головною претенденткою на посаду голови Кабміну є саме Юлія Свириденко. Однак офіційної інформації з приводу цього немає. 

Причин для відставки Шмигаля є декілька. Особи, які знайомі із ситуацією, говорять, що перша — прем'єр не дозволив звільнити Кабмін опозиції. Друга — економічна, адже у держбюджеті з'явилась нестача, яка з кожним роком зростає. 

До слова, чинний голова уряд обіймає свою посаду вже упродовж п'яти років. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Зеленський має намір замінити посла України в США. Зараз цю посаду обіймає Оксана Маркарова.

Зазначимо, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з лідером США заміну українського посла в Америці.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів Юлія Свириденко кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації