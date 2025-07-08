Маркарову можуть звільнити з посади посла в США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський планує замінити посла України в США. Відтак, глава держав повідомив посолці України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.

Про це інформує "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента.

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За інформацією співрозмовника в ОПУ, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Однак рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене.

Зазначається, що заміну нинішньої посолки в США Оксани Маркарової президент Зеленський обговорив з очільником Білого дому Трампом під час останньої телефонної розмови.

Лідер України назвав кількох кандидатів на цю посаду: чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та міністра енергетики Германа Галущенка. Про це вчора інформувала агенція Bloomberg та підтвердили "Суспільному" два поінформовані джерела.

Водночас цього ж дня Стефанішина сказала в телемарафоні "Єдині новини", що можливе призначення на посаду посолки у США з нею ніхто не обговорював.

Раніше ми інформували, що під час нещодавньої телефонної розмови Зеленський обговорив з лідером США заміну українського посла в Америці.

Нагадаємо, що 4 липня Зеленський провів розмову з Трампом. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на фронті.