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Зеленский намерен заменить посла Украины в США — СМИ

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:50
Маркарову могут уволить с должности посла в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить посла Украины в США. Так, глава государств сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.

Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

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По информации собеседника в ОПУ, должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Однако решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.

Отмечается, что замену нынешнего посла в США Оксаны Маркаровой президент Зеленский обсудил с главой Белого дома Трампом во время последнего телефонного разговора.

Лидер Украины назвал нескольких кандидатов на эту должность: действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Об этом вчера информировало агентство Bloomberg и подтвердили "Суспільному" два информированных источника.

В то же время в этот же день Стефанишина сказала в телемарафоне "Єдині новини", что возможное назначение на должность посола в США с ней никто не обсуждал.

Ранее мы информировали, что во время недавнего телефонного разговора Зеленский обсудил с лидером США замену украинского посла в Америке.

Напомним, что 4 июля Зеленский провел разговор с Трампом. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте.

Владимир Зеленский США посол кадровые изменения Оксана Маркарова
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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