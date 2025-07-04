Розмова Зеленського і Трампа 4 липня — що обговорили президенти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, говорили про ситуацію на фронті та спроможності оборонної промисловості.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський розповів, що сьогодні він поговорив з Трампом про повітряні удари Росії, ситуацію на фронті та можливості щодо ППО. Сторони домовились, що будуть працювати над збільшенням захисту неба і незадовго відбудеться зустріч команд України та США.

Крім того, президенти також говорили про спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. Зеленський заявив, що Україна готова до прямих проєктів з Америкою і наголосив, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо це стосується дронів і відповідних технологій.

Увага також була зосереджена на взаємних закупівлях та інвестиціях. Лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою і іншими партнерами.

"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", — наголосив Володимир Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 3 липня Дональд Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти обговорювали питання війни в Україні, але досягнень щодо припинення вогню не було.

Пізніше лідер США висловив розчарування щодо розмови з Путіним. Він не вірить, що очільник Кремля покладе край війні.