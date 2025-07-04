Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:24
Розмова Зеленського і Трампа 4 липня — що обговорили президенти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Лідери, зокрема, говорили про ситуацію на фронті та спроможності оборонної промисловості.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Про що говорили Трамп і Зеленський

Зеленський розповів, що сьогодні він поговорив з Трампом про повітряні удари Росії, ситуацію на фронті та можливості щодо ППО. Сторони домовились, що будуть працювати над збільшенням захисту неба і незадовго відбудеться зустріч команд України та США. 

Крім того, президенти також говорили про спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва. Зеленський заявив, що Україна готова до прямих проєктів з Америкою і наголосив, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо це стосується дронів і відповідних технологій.

Увага також була зосереджена на взаємних закупівлях та інвестиціях. Лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою і іншими партнерами. 

"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський поговорив з Трампом 4 липня
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 3 липня Дональд Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти обговорювали питання війни в Україні, але досягнень щодо припинення вогню не було.

Пізніше лідер США висловив розчарування щодо розмови з Путіним. Він не вірить, що очільник Кремля покладе край війні.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації