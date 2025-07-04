Трамп заявив що Путін не готовий зупинити агресію проти України

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним. Нібито він не бачить з його боку готовності припинити війну проти України.

Про це він сказав журналістам після телефонної розмови з главою Кремля, передає Sky News.

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Трамп додав, що планує найближчим часом поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я поговорю з президентом Зеленським. Я дуже розчарований розмовою, яку мав із президентом Путіним, бо думаю, він не готовий закінчувати війну", — наголосив Трамп.

У своїй заяві він також підкреслив, що вважає нинішню війну "не своєю":

"Це не я, це Байдена війна. Цього б не сталося, якби я був президентом замість нього. Це війна Байдена. Я застряг посередині через це", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, помічник Путіна розкрив, про що була розмова Дональда Трампа з главою Кремля.

Також Дональд Трамп прокоментував, чи будуть Україні надалі постачати озброєння.