Трамп заявив що Путін не готовий зупинити агресію проти України

Трамп розчарувався розмовою з Путіним і знову згадав про Байдена
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним. Нібито він не бачить з його боку готовності припинити війну проти України.
Про це він сказав журналістам після телефонної розмови з главою Кремля, передає Sky News.
Трамп заявив, що Путін не хоче закінчувати війну
Трамп додав, що планує найближчим часом поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я поговорю з президентом Зеленським. Я дуже розчарований розмовою, яку мав із президентом Путіним, бо думаю, він не готовий закінчувати війну", — наголосив Трамп.
У своїй заяві він також підкреслив, що вважає нинішню війну "не своєю":
"Це не я, це Байдена війна. Цього б не сталося, якби я був президентом замість нього. Це війна Байдена. Я застряг посередині через це", — заявив Дональд Трамп.
Нагадаємо, помічник Путіна розкрив, про що була розмова Дональда Трампа з главою Кремля.
Також Дональд Трамп прокоментував, чи будуть Україні надалі постачати озброєння.
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