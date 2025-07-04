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Головна Новини дня Трамп стверджує, що США продовжують надавати Україні зброю

Трамп стверджує, що США продовжують надавати Україні зброю

Ua en ru
Дата публікації: 4 липня 2025 00:45
Трамп заявив, що США продовжують надавати зброю Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передають зброю Україні. Його заява була зроблена на тлі інформації, що Америка призупинила допомогу нашій країні.

Про це повідомляє Telegram Clash Report.

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"Ми надаємо зброю Україні. Ми працюємо з ними, щоб спробувати їм допомогти. Ми повинні переконатися, що ми маємо достатньо для себе", — заявив президент США.

Також він повідомив, що незадоволений ситуацією навколо України і вважає, що прогресу немає.

Нагадаємо, днями видання Politico написало, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України. Крім того, ЗМІ повідомляли, що мова йде про допомогу, яка була ухвалена ще за часів Байдена, і наразі ця зброя знаходиться на території Польщі, так і не доїхавши до України.

Також ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, Київ розраховує на продовження військової допомоги з боку США. Крім того, він зазначив, що є певні позиції, які Європа не може надати.

США зброя Дональд Трамп військова допомога війна в Україні ситуація на фронті
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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