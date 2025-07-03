Чим небезпечна відсутність допомоги США для України — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на продовження військової підтримки з боку США. За його словами, є певні позиції, які Європа не може надати.

Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії 4 липня.

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"Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які Європа не може надати", — наголосив Зеленський.

Крім того, він додав, що завтра або "найближчими днями" матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

"Щодо двосторонніх стосунків із США та їхньої підтримки, то я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запевнила Україну, якщо будуть прогалини у підтримці від США, то Європа докладе максимум зусиль, аби їх заповнити.

Крім того, вона додала, що пишається співпрацею щодо виробництва з Україною і хоче донести іншим лідерам Європи, що у них більше потенційної можливості виробництва, ніж у нас фінансів.

"Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Думаю, це буде наступний крок для Європи", — сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що домовився зі США про виробництво сотні тисяч дронів. Сьогодні сторони підписують документ про ко-продакшн між Україною та Америкою.

Також ми писали, що 2 липня Андрій Єрмак телефонував у Конгрес США, аби обговорити подальшу допомогу України.