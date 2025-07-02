Чи отримає Україна допомогу від США — Єрмак телефонував до Конгресу

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: facebook.com/andrij.ermak

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 2 липня провів телефонну розмову з Головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Основна увага була зосереджена на оборонній підтримці України та посиленні її протиповітряної оборони.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Єрмак розповів, що Росія продовжує масовані ракетні удари по українських містах і системи ППО в цих умовах — питання життя для мільйонів українців. Керівник ОПУ наголосив, що Україна готова закупити додаткові комплекси в США, аби зміцнити свій захист.

Крім того, посадовці обговорили:

результати візиту української делегації до Вашингтона;

підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч президентів Зеленського і Трампа;

ситуацію на Близькому Сході та зусилля президента Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.

"Мир через силу — принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією", — наголосив Андрій Єрмак.

Водночас український посадовець зазначив, що у США підтвердили підтримку України у Конгресі й вона залишається незмінною. За його словами, сторони домовились підтримувати постійний діалог та тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

Однак у Міноборони України заявили, що офіційно не отримували повідомлень щодо зупинення підтримки чи перегляд графіків постачання зброї, які погодили раніше.